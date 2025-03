Garbe, SFO Capital Partners e Edmond de Rothschild REIM acquisiscono da Aquila Capital un’area ready-to-build a Torrevecchia Pia tramite il Fondo Eterea gestito da Prelios SGR. Gli studi coinvolti

Valentina Marengo, Patrizia Liguti

Il Fondo Eterea, gestito da Prelios SGR, ha completato l’acquisizione di un terreno edificabile avente una superficie territoriale di circa 124.000 mq a Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, da società riconducibile a fondi gestiti da Aquila Capital, società tedesca di asset management.

L’area è già dotata di tutti i permessi e le autorizzazioni per l’avvio dei lavori e sarà ivi realizzato un parco logistico di circa 52.600 mq di superficie locabile.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Prelios SGR quale gestore del Fondo Eterea, investito da Garbe, SFO Capital Partners e Edmond de Rothschild REIM, attraverso uno dei suoi fondi paneuropei, nell’acquisto dell’area da Aquila Capital con un team multidisciplinare guidato dalla partner Valentina Marengo (in foto a sinistra) e composto dall’avvocato Niccolò Ubaldini, per i profili investment, dalla partner Carmen Chierchia, dall’avvocato Sabrina Calatroni e da Luca Lusiardi per gli aspetti di diritto amministrativo e dalla partner Carlotta Benigni e da Roberto Marino per i profili fiscali.

Chiomenti ha prestato assistenza ad Aquila Capital in tutte le fasi dello sviluppo immobiliare, dall’acquisizione dell’area all’ottenimento dei relativi permessi e autorizzazioni, nonché nella successiva vendita al Fondo Eterea gestito da Prelios SGR. La partner Patrizia Liguti (in foto a destra) ha coordinato un team multidisciplinare composto dal senior associate Luca Cerciello e dagli associate Maria Petrone e Roberto Nolè per i profili transaction e real estate, e dalla counsel Katia Zulberti e dal senior associate Riccardo Cecatiello per i profili di diritto amministrativo.