Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Legance nell’accordo tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e il Gruppo Renault per lo sviluppo di Free To X S.p.A. nel settore della e-mobility

Barbara Napolitano, Riccardo Salerno, Filippo Troisi e Cristiana Visco

Free To X S.r.l., società del Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI), assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e il Gruppo Renault, assistito dallo studio Legance, hanno raggiunto un accordo avente a oggetto lo sviluppo del business e-mobility svolto attraverso Free To X S.p.A., start-up nata nel 2021 e divenuta in pochi anni eccellenza italiana.

L’accordo di investimento è coerente con le linee guida dell’attuale processo di elettrificazione e di transizione energetica ed è volto a sostenere il piano di crescita e sviluppo di Free to X avviato dal Gruppo ASPI. In tale quadro, gli accordi con il Gruppo Renault prevedono che il Gruppo ASPI continui a mantenere il controllo (in qualità di CPO) sulle infrastrutture di ricarica situate sulla rete autostradale gestita da ASPI, mentre il Gruppo Renault avrà il controllo delle attività preordinate all’installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica ubicate al di fuori del sedime autostradale gestito da ASPI, avvalendosi entrambe le parti del rispettivo know-how e supporto.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito ASPI e Free To X S.r.l., con riferimento ai profili societari, contrattuali ed M&A, con un team guidato dall’equity partner Barbara Napolitano insieme al partner Riccardo Salerno e composto dagli associate Carlotta Marconi e Marco Calderone. L’equity partner Andrea Novarese ha coordinato gli aspetti relativi al financing con il supporto del junior partner Daniele Pompei, mentre il partner Filippo Arena ha curato i profili regolamentari dell’operazione con il supporto del counsel Andrea Torazzi e delle associate Elena Mastrocinque e Alessandra De Siena.

Legance ha assistito il Gruppo Renault con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Filippo Troisi e coordinato dalla senior counsel Cristiana Visco coadiuvata dal senior associate Carlotta Giani e dagli associate Luigi Gaudiosi e Biancamaria Veronese. Il team si completa con il partner Simone Ambrogi insieme all’associate Annalisa Pangallozzi per i profili relativi al financing e project contracts, dalla senior counsel Serena Commisso e dall’associate Francesco Venturi per i profili giuslavoristici, dal partner Filippo Pacciani insieme al counsel Ada Esposito e l’associate Tommaso Cocchi per i profili regolamentari e golden power, dal partner Pietro Merlino e il senior counsel Jacopo Figus Diaz per i profili antitrust, nonché dalla partner Cristina Martorana con i senior associate Lorenzo Tringali e Alessandro Sassoli per i profili energy.

Angela Maria Galiano, Head of Legal & Internal Control System di Free To X, ha coordinato e diretto tutte le attività preordinate alla negoziazione e definizione degli accordi, assieme al team legale in-house della società, composto altresì da Sara De Nicolò, Legal Counsel, e da Angelo D’Alena, Legal & Compliance Specialist. ASPI ha seguito i profili di interesse dell’operazione con un team legale guidato da Giulia Mayer, Direttrice Legal Affairs & Compliance, con il supporto di Marco Rubino, Head of Corporate Legal Advisory, e di Vittorio Ciaramelli, M&A & Financial Legal Advisor.

Il team legale interno del Gruppo Renault che ha coordinato e gestito la negoziazione e definzione degli accordi è stato guidato da Carole Sabbah con il supporto di Arnaud Biancheri.