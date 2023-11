Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con TIM nella vendita a un veicolo controllato da KKR di attività relative alla rete fissa di TIM

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a TIM nell’operazione avente ad oggetto la vendita a un veicolo controllato da KKR di attività relative alla rete fissa di TIM. In particolare l’operazione prevede (i) il conferimento da parte di TIM di un ramo d’azienda - costituito da attività relative alla rete primaria, all’attività wholesale e dall’intera partecipazione nella controllata Telenergia - in FiberCop, società che già gestisce le attività relative alla rete secondaria in fibra e rame e (ii) il contestuale acquisto da parte di Optics Bidco (veicolo controllato da KKR) dell’intera partecipazione detenuta da TIM in FiberCop medesima (FiberCop, post conferimento, “NetCo”) .



Inoltre, gli accordi contrattuali prevedono altresì la sottoscrizione alla data del closing di un master services agreement che regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a TIM e da TIM a NetCo a seguito del completamento dell’operazione.



Il closing è atteso per l’estate 2024 una volta ottenute le necessarie autorizzazioni regolamentari.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza con un team multidisciplinare guidato da Francesco Gatti e Carlo Pavesi coadiuvati da Paolo Garbolino, Federica Munno, Federico Cenzi Venezze, Vittorio Cavajoni, Carlotta Marconi, Pierluigi Tusino e Giorgia Davico per gli aspetti corporate e contrattuali. Rossella Pappagallo, Anton Carlo Frau, Maximiliano Papini, Filippo Camerada, Marco Tapparo e Andrea Arena hanno seguito gli aspetti capital market. Gli aspetti antitrust, golden power e regolamentari sono stati curati da Filippo Arena, Stefano Grassani e Elisabetta Patelli.



I profili fiscali sono stati seguiti da Paolo Ludovici, Michele Aprile e Roger Demoro mentre quelli giuslavoristici da Paola Tradati e Andrea Gaboardi.