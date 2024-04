Gianni & Origoni e Chiomenti nel delisting di Greenthesis a seguito dell’ingresso del fondo infrastrutturale Patrizia

Andrea Aiello, Ludovica Di Paolo, Antonio Italo De Santis, Chiara Delevati

Planesys, holding facente capo alla famiglia Grossi titolare di una partecipazione di controllo di Greenthesis, e PATRIZIA, leading partner per gli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale globale attraverso fondi europei infrastrutturali di strategia mid-market, hanno sottoscritto un accordo vincolante per la compravendita di una partecipazione di minoranza in Greenthesis e - successivamente al perfezionamento dell’acquisizione (soggetta esclusivamente alla condizione sospensiva autorizzativa c.d. Golden Power) - la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni.

Greenthesis è il principale operatore indipendente quotato di Euronext Milan attivo da oltre 30 anni nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti urbani e industriali pericolosi e non pericolosi, nella bonifica ambientale, nella termovalorizzazione, nel trattamento delle acque reflue e nell’ingegneria ambientale.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito PATRIZIA con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto, affiancato dal partner Andrea Aiello e dalla counsel Ludovica Di Paolo Antonio per i profili corporate ed M&A, dalla partner Elisabetta Gardini e dagli associate Andrea Terraneo e Francesco Pio Falcone per i profili di diritto amministrativo e ambientale, dal counsel Stefano Biagioli e dall’associate Silvia Sartori per i profili lavoristici nonché dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per i profili golden power.

PATRIZIA è stata inoltre assistita da DC Advisory (advisor finanziario) con un team composto da Francesco Moccagatta e da Marcantonio Colonna di Stigliano, EY (advisor commerciale e fiscale), WTW (advisor assicurativo) e Blunomy (advisor sociale e governance).

Chiomenti ha assistito Planesys e la famiglia Grossi con un team coordinato dal partner Italo De Santis e composto dalla managing associate Chiara Delevati, dall’associate Alessandra Barazza e dalle junior associate Bianca Maria Ruffino e Carlotta Bernardini per i profili corporate e M&A, dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dalle associate Maria Lucia Passador ed Elisa Tedeschi per i profili capital markets, dalla counsel Fiona Gittardi per i profili labour, dal partner Massimo Antonini e dalla counsel Elisabetta Costanza Pavesi per i profili fiscali, dalla counsel Katia Zulberti e dall’associate Lorenzo Ugolini per i profili di diritto amministrativo e ambientale, dal partner Giulio Napolitano e dagli associate Luca Masotto e Chiara Grazzini per i profili golden power.

Per gli aspetti finanziari dell’operazione Planesys è stata assistita da Natixis Corporate & Investment Banking con un team composto da Cristiano Viti, Edward Cesaroni ed Elena Barbieri.

Planesys è stata altresì assistita per taluni aspetti societari, contabili e fiscali da Edoardo Ginevra e Gianrocco Ferraro di Ferraro, Ginevra, Gualtieri – Studio Internazionale.