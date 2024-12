Gianni & Origoni rafforza il dipartimento di Diritto dei Mercati Finanziari

Edoardo Brillante

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia l’ingresso di Edoardo Brillante in qualità di Counsel nel dipartimento di Diritto dei Mercati Finanziari. Edoardo è un esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari e bancari, nelle operazioni di sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati.

Edoardo aveva già maturato un’esperienza professionale in Gianni & Origoni presso la sede di Milano (2014-2021). Negli ultimi 3 anni Edoardo ha consolidato la propria capacità professionale presso lo studio PedersoliGattai. Nel corso delle sue esperienze professionali, Edoardo ha assistito società regolamentate (quali banche, imprese di investimento, intermediari finanziari, asset manager e assicurazioni) sia su tematiche legali e regolamentari relative alla loro attività ordinaria e nei rapporti con le rispettive Autorità di Vigilanza, sia in occasione di operazioni straordinarie, di M&A e private equity, nonché nell’implementazione di strutture di investimento (fondi, veicoli di investimento e club deal) e su tematiche in ambito fintech. Ha inoltre assistito società quotate e primari operatori di mercato in occasione di operazioni di quotazione sul mercato (IPO) e raccolta di capitali, nonché in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA).

Paolo Bordi ed Emanuele Grippo, Soci co-responsabili del dipartimento di Diritto dei Mercati Finanziari di Gianni & Origoni, hanno commentato: “Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Edoardo nel nostro Studio. La sua esperienza arricchisce il nostro team e ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti nell’affrontare le sfide del complesso ambito normativo finanziario.”