Giovannelli e Associati cresce nel dipartimento corporate – M&A e avvia la practice di fund formation con l’ingresso di Pasquale Marini e Giovanni Meschia

Pasquale Marini, Giovanni Meschia









Giovannelli e Associati prosegue la sua crescita strategica con l’ingresso, in qualità di soci, di Pasquale Marini e Giovanni Meschia.



Pasquale si occupa principalmente di operazioni M&A (domestiche e cross-border), diritto societario, riorganizzazioni societarie e corporate governance. Assiste fondi di private equity, gruppi multinazionali, clienti industriali e istituzioni finanziarie. Pasquale ha lavorato a New York e Londra con primari studi Wall Street e magic circle; proviene da K&L Gates, di cui è stato uno dei soci fondatori della sede di Milano.



Giovanni assiste gestori e sponsor, domestici e internazionali, nella strutturazione e commercializzazione di fondi alternativi in tutte le principali asset class. Supporta inoltre gestori di fondi e team di investimento nei relativi accordi e nella strutturazione di veicoli per l’allocazione e distribuzione di carried interest e, più in generale, con riferimento agli aspetti legali e regolamentari della loro attività ordinaria. Giovanni assiste altresì investitori istituzionali, family office e HNWI nel loro investimento in fondi alternativi, sia sul mercato primario che sul secondario, e nelle relative operazioni di co-investimento. Giovanni proviene da K&L Gates di cui era socio dal 2017.



Alessandro Giovannelli, managing partner dello studio, ha commentato: “Siamo molto felici perché riteniamo di aver acquisito dei professionisti con qualità umane e professionali eccellenti e in perfetta sintonia con lo spirito che anima la nostra partnership. Con Pasquale lo studio si consolida nel corporate M&A con nuove esperienze e competenze specialistiche. Grazie a Giovanni lo studio offre una nuova practice ai clienti del mondo del private equity e punta a diventare un player importante nel mercato del fund formation.”.



Giovannelli e Associati porta così a 21 il numero dei soci, continuando ad arricchire la sua squadra che conta, ad oggi, più di 65 professionisti.