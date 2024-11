Giovannelli e Associati con The Techshop nel completamento del fund raising del Fondo Techshop I

Giovanni Meschia, Rodolfo Margaria

The Techshop SGR ha completato la raccolta del proprio Fondo Techshop I, lanciando un terzo comparto di co-investimento denominato Digital Transition e superando il proprio obiettivo iniziale di raccolta di 50 milioni.

Techshop I è un fondo di pre-seed e seed dedicato alle startup italiane nel software B2B, con particolare focus nel SaaS (Software as a Service) e in particolare nelle tecnologie in grado di migliorare i processi aziendali, come l’AI applicato al customer care e agli investimenti in borsa, alle infrastrutture di pagamento e all’e-commerce o anche su soluzioni capaci di innovare radicalmente quei comparti in ritardo sulla digitalizzazione, come il banking, i servizi alla mobilità e il settore alberghiero.

Gli investitori di Techshop I includono fondazioni bancarie e imprenditori, consulenti e business leader nel mondo delle telecomunicazioni, della finanza e dell’industria, oltre a CDP Venture Capital SGR che supporta l’iniziativa quale anchor investor, avendo investito nel fondo le risorse dei propri fondi FoF VenturItaly e Fondo Italia Venture II e le risorse del PNRR destinate alla digital transition.

Giovannelli e Associati ha assistito The Techshop SGR sin dalla propria autorizzazione ad operare come gestore di fondi alternativi, supportandola quindi nella strutturazione iniziale del fondo e dei tre comparti che lo compongono, e nel corso dell’intera attività di fund raising, con un team composto da Giovanni Meschia, Rodolfo Margaria e Antonio Bernardi.