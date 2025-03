GIULIO FAZIO nuovo partner di LEXIA

Alessandro Dagnino, Giulio Fazio

Un nuovo importante ingresso in LEXIA. Giulio Fazio entra nello studio legale come partner. Ad annunciarlo è Alessandro Dagnino, managing partner dello studio, che accoglie l’avvocato nella sede di Roma appena qualche mese dopo la sua apertura.

Esperto in governance di multinazionali e società quotate e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni, oltre che docente in corsi accademici di specializzazione post-universitaria, Fazio è stato a lungo General Counsel e Chief Legal Officer del Gruppo Enel. Nello svolgimento di tale incarico, ha guidato, sviluppato e gestito un team di elevate capacità composto da oltre 700 persone in 32 paesi. Negli anni in Enel, Fazio ha contribuito ad accompagnarne la trasformazione da ente pubblico in società quotata in borsa ed ha curato i profili giuridici delle operazioni straordinarie che ne hanno permesso la crescita, sino a divenire una multinazionale leader dell’energia.

Fazio porta in Lexia un’esperienza consolidata nel diritto energetico italiano e di numerose altre giurisdizioni e la possibilità di accesso ad una rete di professionisti leader nel settore energetico in numerosi Paesi (tra i quali USA, Regno Unito, paesi latino-americani, India, Australia, Sudafrica; oltre che dell’Unione Europea).

Vanta competenze in fusioni e acquisizioni, finanza aziendale e strutturata, corporate governance, compliance, arbitrati internazionali e ICSID, governance dei cambiamenti climatici e dei diritti umani. In tale ambito ha guidato fino a giugno 2023 il gruppo di lavoro del Global Compact delle Nazioni Unite promosso durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2021.

“Siamo lieti di accogliere Giulio Fazio e – dichiara Alessandro Dagnino – siamo certi che la sua elevatissima esperienza contribuirà a potenziare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti grazie alle sue profonde conoscenze del settore dell’energia a livello nazionale e internazionale”.

“Ho trovato in Lexia un team di professionisti estremamente competenti, motivati e capaci di affrontare le sfide poste dai tempi. Mi unisco a questo gruppo di professionisti con entusiasmo – afferma Giulio Fazio –, condividendo la loro visione etica e la forte spinta alla crescita e al cambiamento, nonché l’obiettivo di elevare continuamente il livello dell’offerta di consulenza integrata e globale alla clientela”.