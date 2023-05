Giuseppe Leozappa è il nuovo Chief Marketing Officer di Portolano Cavallo

Portolano Cavallo annuncia l'ingresso di Giuseppe Leozappa in qualità di Chief Marketing Officer.



Leozappa vanta un'esperienza ultradecennale nel mondo della comunicazione e del marketing nel settore dei servizi finanziari. Inizia la sua carriera nel 2006 presso un'agenzia di comunicazione, per poi continuare il suo percorso professionale presso società di gestione del risparmio. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e comunicazione di Etica Sgr.



In Portolano Cavallo Leozappa si occuperà di accrescere il pubblico in Italia e all'estero e, parallelamente, consolidare la brand awareness facendo leva sui contenuti prodotti dallo studio nelle aree in cui è leader.



"Per essere riconosciuti sempre più come Studio di riferimento nei settori Digital, Media & Technology e Life Sciences, l'attività di marketing e di comunicazione ha un ruolo centrale – commenta Francesco Portolano, partner di Portolano Cavallo – Siamo molto felici di accogliere Giuseppe nel nostro team. Grazie alla sua esperienza, ci aiuterà a valorizzare i tanti elementi distintivi dello Studio".