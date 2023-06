Giustizia riparativa, pronti i decreti su elenco e requisiti mediatori di Giovanni Negri

Prende forma una delle parti più innovative della riforma del processo penale, la giustizia riparativa. Sono infatti pronte le misure attuative declinate in due decreti del ministero della Giustizia dedicati al percorso di formazione dei mediatori e alla disciplina dell’elenco. La formazione teorica iniziale è assicurata dalle Università e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia...