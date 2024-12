Gli advisor legali nell’acquisizione dell’Hotel Bauer di Venezia da parte di Mohari Hospitality e Omnam Investment Group

Giampiero Priori, Olaf Schmidt, Andrea De Pieri, Pietro Scarfone

Mohari Hospitality e Omnam Investment Group, partner strategico di Mohari in Europa, hanno annunciato l’acquisizione dello storico Hotel Bauer di Venezia, che va ad aggiungersi al loro portafoglio europeo.

A pochi passi da Piazza San Marco, l’hotel è considerato un gioiello del patrimonio veneziano e, sotto la proprietà di Mohari Hospitality, la struttura sarà sottoposta a un meticoloso restauro per ripristinare la sua statura di simbolo dell’eleganza veneziana. L’hotel sarà affidato in gestione a Rosewood Hotels & Resorts, che utilizzerà il proprio brand.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Mohari Hospitality e Omnam Investment Group con un team multidisciplinare guidato dal partner Olaf Schmidt e composto, per gli aspetti real estate dagli avvocati Nicola Guaragnella e Paolo Renzetti, per gli aspetti finance dal partner Giampiero Priori e dagli avvocati Oreste Sarra e Carolina Magaglio, per i profili fiscali dalla partner Carlotta Benigni, per i profili di restructuring dal partner Alberto Angeloni e dall’avvocato Raffaele Buono, per gli aspetti relativi alla polizza W&I dall’avvocato Giovanni Pediliggieri, per i profili planning dalla partner Carmen Chierchia e da Samuele Belfrond, per gli aspetti construction dalla partner Valentina Marengo e dall’avvocato Chiara Sciaraffa, per gli aspetti di investment funds dal partner Agostino Papa e dall’avvocato Federico Antonio Inzaghi, per gli aspetti giuslavoristici dal partner Federico Strada, dall’avvocato Tommaso Erboli e da Lorenzo Spranzi, per i profili litigation dall’avvocato Nicola Naccari.

Lato acquirente, la due diligence fiscale è stata predisposta da STS Deloitte con un team composto dal partner Mauro Minichini, dalla director Katrin Oberhauser e da Stefano Polignano mentre la due diligence finanziaria è stata condotta da Deloitte Financial Advisory e gestita dal Partner Enrico Ferraresi e dalla Director Michela Ramazzotti.

Gli accordi con Rosewood Hotels & Resorts sono stati gestiti dallo studio legale Paul Hastings, con un team composto dal partner Michael James e da Matthew Peters.

A&O Shearman ha assistito la parte venditrice con un team multidisciplinare guidato dai partner Andrea De Pieri per gli aspetti real estate, John Coburn e Pietro Scarfone per gli aspetti finance e Joel Ferguson per gli aspetti restructuring, coadiuvati dai senior associate Enda Jordan e Marco Mazzola, e dagli associate Valentina Salvadori e Alexander Harford. L’operazione ha visto anche il coinvolgimento dei partner Pietro Bellone e Pierre Schleimer, della counsel Diana Konrad, degli associate Fabio Gregoris, Roman Mazhorov e Maëlle Kwan, nonché dei trainee Seb Ellice e Samuel Blanès Targett per gli aspetti finance, della senior associate Roberta Errico e della trainee Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto amministrativo, dell’associate Marta Avara e dei trainee Houda Latrech e Duccio Cangioli per gli aspetti corporate, del partner Livio Bossotto, del senior associate Claudio Chiarella e della trainee Chiara Magliulo per i profili employment, della senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di proprietà intellettuale, della partner Francesca Petronio, della senior associate Martina Rossi e dell’associate Stelio Sguanci per i profili litigation, del partner Paolo Manganelli per gli aspetti restructuring e del partner Emilio De Giorgi per i profili antitrust.

PwC ha assistito la parte venditrice nei servizi di Vendor Financial Due Diligence con un team guidato dal senior manager Pasquale Casillo, supportato dal manager Davide Calabretta e dall’associate Umberto Giordano, sotto la responsabilità del partner Luca Faieta, nonché nei servizi di Tax Structuring e Vendor Tax Due Diligence con un team guidato dal director Andrea Fusaro e composto dal director Eva Sorgato, il senior manager Santolo Lippiello e il manager Claudio Gargano, sotto la responsabilità del partner Marco Vozzi.