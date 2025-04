Gli advisor nell’investimento di GBSAPRI in Ernesto Solari Assicurazioni e Seabridge Insurance Broker Il gruppo GBSAPRI, realtà italiana indipendente specializzata nel brokeraggio assicurativo e risk management, ha completato l’acquisizione delle società di brokeraggio e consulenza assicurativa Ernesto Solari Assicurazioni S.r.l., che nel 2024 ha gestito 90 milioni di premi assicurativi e realizzato ricavi per oltre 13 milioni di Euro e Seabridge Insurance Broker SA, che sempre nel 2024 ha gestito 14 milioni di premi assicurativi e realizzato ricavi per circa 3 milioni di Euro.