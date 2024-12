Gli studi coinvolti nel closing della cessione di Arcaplanet a Fressnapf da Cinven

Isacco Filippo, Martino Filippi, Eva Campione, Giulia Fossati

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito il gruppo Fressnapf, il maggior gruppo di pet care retail in Europa e attuale azionista di minoranza, nel closing dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Arcaplanet, prima catena di pet store in Italia, dai fondi Cinven. Contemporaneamente i fondi Cinven hanno completato un investimento strategico in Fressnapf, acquisendo una quota di minoranza. Clifford Chance ha assistito Cinven in tutti i profili connessi alla cessione di una quota di maggioranza nel capitale sociale di Arcaplanet da parte dei fondi Cinven.

Hogan Lovells ha assistito Fressnapf con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Luca Picone, Franz-Josef Schoene, Jens Uhlendorf, e composto per gli aspetti corporate dal counsel Sabine Ernst, dai senior associate Martino Filippi e Merlin Laufenburg, dagli associate Eva Campione e Varinia Binn, e dal trainee Lorenzo Bertola.

Clifford Chance ha assistito Cinven con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco e composto per gli aspetti corporate dalle associate Lorena Loos e Alessia Aiello, nonché per gli aspetti specialistici dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari e dall’associate Sabrina Maltoni, mentre i profili antitrust sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via. Infine, gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Shimin Lee, con il senior associate Mark Inkester e l’associate Adam Clifton.

Gitti and Partners ha assistito il management team di Arcaplanet con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e composto, per gli aspetti corporate, dalla senior associate Giulia Fossati Zunino, dall’ associate Antonino Di Salvo e dalla Junior Associate Rosanna Forcella, per gli aspetti fiscali dal socio Gianluigi Strambi e per gli aspetti labour dalla socia Elisa Mapelli.

Freshfields ha assistito Cinven nel reinvestimento da parte dei fondi Cinven in Fressnapf con un team composto da avvocati del team tedesco.