Gli studi coinvolti nell’accordo per il trasferimento del Centro di Produzione Rai di Milano

Massimiliano Nitti, a destra Matteo Bonelli

È stato sottoscritto l’accordo quadro tra Rai e Fondazione Fiera Milano per il trasferimento, nel 2029, del Centro di Produzione Rai di Milano su una porzione dell’area denominata MiCo Nord.



L’accordo, che prevede la futura locazione degli spazi polifunzionali a RAI per una durata di 27 anni, conferma il ruolo di Fondazione Fiera Milano per il sostegno alla crescita della città di Milano e favorirà un significativo sviluppo delle attività industriali di RAI.



Dell’assistenza a Fondazione Fiera Milano si sono occupati Chiomenti con un team composto dai Soci Massimiliano Nitti e Prof. Giulio Napolitano, con il supporto dell’Of Counsel Manuela Cerulli, unitamente allo Studio Di Porto nelle persone del Prof. Andrea Di Porto e Simone Conti. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati assieme al Prof. Aristide Police dello Studio Police & Partners.



RAI è stata assistita da BonelliErede con un team composto dal partner Matteo Bonelli e dal senior counsel Federico Passamonti, entrambi membri del Focus Team Real Estate. Il partner Luca Perfetti ha curato i profili di diritto amministrativo dell’operazione e l’of counsel Giulio Ponzanelli ha seguito alcuni profili civilistici del contratto.