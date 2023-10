Gli studi coinvolti nell’emissione obbligazionaria High Yield da €250 milioni di Piaggio & c. S.p.A.

Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy e Gianpiero Succi









Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Piaggio in merito all’emissione obbligazionaria senior unsecured da €250 milioni, avente cedola 6.5% e scadenza 2030 e in merito alla concessione di una linea di credito revolving da €200 milioni. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo.



I proventi dell’emissione obbligazionaria sono stati utilizzati per rifinanziare interamente il prestito obbligazionario da €250 milioni emesso nel 2018.



White & Case ha assistito Piaggio & C. con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), James Greene (Londra), Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), insieme agli associate Lorenza Fici, John Sanders, Roberta Monasterolo, Alessio Marano, Nicola Tosin, Beatrice Bertuzzi e Leonardo Rubera (tutti dell’ufficio di Milano).



BonelliErede ha assistito Piaggio & C. per gli aspetti diritto italiano con un team composto dal partner Gianpiero Succi, dal partner Gianpaolo Ciervo e dal managing associate Luigi Chiarella. Il partner Riccardo Ubaldini e il senior counsel Michele Dimonte hanno, invece, curato gli aspetti fiscali.



Grimaldi Alliance ha assistito BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo, Banca Akros, HSBC Continental Euroe, ING Bank N.V. ed UniCredit AG, in qualità di initial purchasers, con un team che ha incluso i partner Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco, Angelo Alfonso Speranza e Carlo Cugnasca, coadiuvati da Paola Sepe, senior associate, nonché dagli associate Tommaso Amodeo e Mario Emanuele Panu.



Cahill Gordon & Reindel ha assistito il pool di banche che, guidato da BNP Paribas, BofA Securities e IMI—Intesa Sanpaolo, ha coordinato l’emissione, con un team guidato dal partner Anthony Tama e composto dal counsel Matthew Haar e dall’associate Pierfrancesco Benedetti per i profili di diritto statunitense (tutti dell’ufficio di Londra).