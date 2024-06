Gli studi coinvolti nell’operazione di finanziamento da €125 milioni a FibreConnect S.p.A. con la Banca Europea per gli Investimenti e Natixis S.A.

Davide Camasi, Matteo Porqueddu, Benedetta Marino, Carloandrea Meacci, Andrea Maracci

FibreConnect S.p.A. ha concluso con successo la rinegoziazione dell’operazione di finanziamento per un valore pari a €125 milioni chiusa con alcune banche tra cui Natixis S.A. nel luglio 2023. Nello specifico si tratta dell’ingresso, con un nuovo contratto ad hoc, nel finanziamento esistente della Banca Europea per gli Investimenti, per un ammontare pari a €50 milioni, della modifica di un contratto di finanziamento esistente tra la società e alcune banche commerciali, tra cui Natixis S.A., che si riduce quindi a €75 milioni, e di un accordo denominato common terms agreement per coordinare i due strumenti di debito risultanti.

Il progetto è stato coordinato dall’avvocato Giuseppe Atria che ha seguito la Società sin dalla fondazione e che ha sviluppato la piattaforma contrattuale su cui si basa il finanziamento.

Latham & Watkins ha assistito FibreConnect S.p.A. per gli aspetti finance dell’operazione con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, con gli associate Davide Camasi e Claudia Cavalli e la trainee Caterina Varali.

Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito FibreConnect S.p.A. per gli aspetti fiscali dell’operazione di finanziamento con un team composto dai soci Fabrizio Colombo e Matteo Porqueddu e dall’associate Simone Ferrucci.

Linklaters ha prestato assistenza alla Banca Europea per gli Investimenti con un team guidato dalla partner Tessa Lee e dalla counsel Alessandra Ortelli, coadiuvate dalla managing associate Benedetta Marino e dagli associate Guido Parisi ed Eleonora Curreri.

Ashurst ha assistito i finanziatori e ha redatto e negoziato tutta la documentazione finanziaria comune ai finanziatori e quella specifica delle Banche Commerciali, con un team coordinato dal partner Carloandrea Meacci, con il counsel Nicola Toscano, le senior associate Federica Formentin e Mariavittoria Zaccaria, l’associate Francesco Pizzal e il trainee Giovanni De Camelis. Il partner Michele Milanese con l’associate Federico Squarcia hanno seguito alcuni aspetti fiscali.

LCA ha assistito FibreConnect Italian Holding S.p.A. per gli aspetti corporate con l’equity partner Andrea Marani, la senior associate Anastasia Pallagrosi e l’associate Osvaldo Landolfi.