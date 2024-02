Gli studi nel finanziamento a GAI

Maura Magioncalda, Giulio Antoniotti

La GAI Invest congiuntamente alla controllata GAI Macchine, leader mondiale della produzione e commercializzazione di macchine e impianti per l’imbottigliamento e il packaging, hanno perfezionato un’operazione di finanziamento in pool dell’importo di 53 milioni di euro, suddiviso in più linee di credito, finalizzata alla realizzazione del piano di sviluppo del polo produttivo di Ceresole d’Alba, che contempla un investimento pluriennale per un valore complessivo superiore a 70 milioni di euro con importanti ricadute sul territorio ponendo una peculiare attenzione alle tematiche ESG.

PedersoliGattai ha assistito il pool delle finanziatrici formato da Bper Banca S.p.A., anche in qualità di bookrunner, Unicredit S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. nella strutturazione e finalizzazione dell’operazione con un team composto dal partner Maura Magioncalda (in foto a sinistra), dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Tommaso Scamporrino.

Per tutti gli aspetti dell’operazione GAI Invest e GAI Macchine sono state assistite da Antoniotti & Partners di Torino nelle persone di Pier Paolo e Giulio Antoniotti (in foto a destra), con la collaborazione dell’avv.to Mario Donadio.