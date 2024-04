Gli studi Landilex ed Eptalex insieme

Carolina Braga, Giovanna Landi

Gli studi Landilex ed Eptalex hanno assistito la Regione Lombardia fornendo assistenza tecnica, giuridico-legale e fiscale in materia di associazioni fondiarie e forestali.

Le associazioni fondiarie e forestali (dette anche AsFo) sono riconosciute dall’art. 31 septies della Legge Regionale 31/2008 come strumento utile per superare la frammentazione fondiaria, che impedisce la gestione attiva delle aree rurali e delle aree boschive di montagna. Lo scopo delle Asfo è quella di raggruppare terreni agricoli incolti o abbandonati per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

Il servizio di assistenza tecnica, avviato allo scopo di migliorare le competenze e le capacità gestionali delle AsFo, rientra nell’ambito delle attività previste dal progetto “Life Climate Positive”, progetto cofinanziato dall’Unione europea per migliorare la gestione forestale italiana.

L’attività professionale prestata dagli studi Landilex ed Eptalex si è concretizzato nelle seguenti attività:

- redazione di linee guida sugli aspetti giuridico-legali e fiscali delle associazioni fondiarie e forestali in Lombardia, correlate da una relazione non tecnica;

- erogazione di tre giornate di formazione presso Palazzo Lombardia a Milano sui contenuti delle linee guida, a favore di funzionari regionali e di soggetti terzi interessati;

- erogazione di cinque “video-pillole” inerenti a temi specifici estratti dalle linee guida.

Lo studio Landilex si è occupato dei temi giuridico-legali e ha agito con la titolare, Avv. Giovanna Landi e alla Dott.ssa Francesca Samartin, mentre lo studio Eptalex ha prestato assistenza per i temi fiscali con il Founding Partner Dott. Carlo Garzia e l’Associate Dott.ssa Carolina Braga.