Globant apre il suo nuovo Headquarter a Milano in corso Como 15

Globant (NYSE: GLOB), azienda nativa digitale specializzata nella trasformazione delle imprese attraverso soluzioni tecnologiche innovative, ha incaricato Agilité, primaria società paneuropea di costruzioni, di realizzare il suo nuovo e primo headquarter Italiano in zona Porta Nuova Garibaldi a Milano.

Il progetto è stato sviluppato sulla base del concept architettonico, sia preliminare che definitivo, ideato dalla società internazionale di progettazione e architettura Il Prisma. L’headquarter si trova all’interno di un edificio situato in Corso Como 15 e di proprietà di Colliers Global Investors Italy SGR S.p.A. che recentemente è stato sottoposto ad una significativa riqualificazione, grazie a un importante intervento alla facciata principale da parte della società Lombardini22. Durante la fase di progettazione, Colliers PP&D ha svolto per Globant e attività di project management.

Agilité, certificata B-Corp nel settore “appalti ed edilizia”, è specializzata in sviluppi di progetti fit-out nei settori office, retail e hospitality. Con headquarter a Parigi e sedi a Milano, Londra e Lussemburgo, Berlino, Bruxelles e Amsterdam, rientra tra le 8.000 aziende B-Corp che rispettano elevati standard di impatto sociale e che sono alla guida di un movimento globale per un’economia inclusiva, equa e rigenerativa.

Per la società Globant, Agilité ha realizzato il progetto di detail to build, occupandosi dello sviluppo del progetto esecutivo architettonico e del progetto definitivo impiantistico, meccanico, elettrico e impianti speciali, nonché della redazione dei costruttivi di tutti gli arredi su misura.

L’intervento di Agilité ha incluso inoltre verifiche e l’utilizzo di prodotti e materiali alternativi, con l’obiettivo di garantire value engineering e savings per salvaguardare il budget del Cliente.

L’ufficio dallo stile comfy e non convenzionale, situato al terzo piano, si sviluppa su un unico livello distribuito su una superfice di 600 mq divisa in spazi operativi, sale meeting, board room e aree funzionali. All’interno dell’ufficio sono stati progettati open-space con 100 postazioni non fisse (le cui pareti sono interamente rivestite in boiserie perimetrale in legno per tutto il piano), una board room principale, tre sale meeting più piccole e una stanza informale con divano, poltrone, tavolini bassi e uno schermo. Le uniche stanze operative chiuse sono le sale meeting e la sala IT. A completare il layout degli spazi una chill-out area, che ricopre il 40% della superfice e comprende un bancone

bar con dispenser per la birra e un bigliardino, dove potersi rilassare grazie al comfort di divani, sedie e tavolini dal design contemporaneo. L’area si contraddistingue per le pareti color nero, loghi e scritte in neon verde lime, che riprendono i colori dell’immagine coordinata della società.

Globant ha voluto includere, per il benessere delle neomamme, una “mother room” dedicata all’allattamento, dotata di una comoda poltrona e una piccola cucina, dove poter godere di un momento di relax e prendersi cura dei propri piccoli, senza rinunciare all’attività lavorativa.

Per evitare il rimbombo acustico, migliorare la qualità del suono e il benessere dei dipendenti, sono stati installati pannelli acustici a soffitto in armonia con l’ambiente e pareti in cartongesso con imbottiture di lana. Lo spazio presenta anche dei controsoffitti, per alcune zone in celenit, per altre fonoassorbenti di colore grigio con bordature verdi in metallo, e un pavimento coperto per il 60% da moquette e il restante in materiale PVC effetto legno. Per una maggiore privacy, sono stati ricavati anche dei phone-booth da nicchie di muratura, muniti di pannelli fonoassorbenti, scaffali con poltrone e prese elettriche. Tra le richieste del cliente, la creazione di un ambiente lavorativo accogliente, giovanile, dinamico e multifunzionale in grado di soddisfare le esigenze dei dipendenti e promuovere un contesto professionale sereno e produttivo. Lo spazio di lavoro, seguendo una linea di stile quasi “pop up,” che alterna aree di relax e postazioni, mira, riflettendo il comfort domestico, a stimolare sinergie, convivialità e networking tra i lavoratori.