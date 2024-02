GOP assiste il gruppo indiano Titagarh nell’investimento in Titagarh Firema S.p.A. Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il gruppo Titagarh in una nuova operazione di investimento in Titagarh Firema S.p.A. (Titagarh Firema), società basata a Caserta, specializzata nella progettazione, costruzione e riparazione di materiale ferroviario, acquisita dal gruppo Titagarh nel 2015 e nella quale Invitalia aveva investito nel 2022.