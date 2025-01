GOP con Cdp, Banca Valsabbina e Sella nel bond di Terra Moretti quotato su Euronext Access Milan

Alessandro Merenda, Lidia Caldarola, Piergiorgio Picardi, Luca Valerio Silviani della Valle

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Sella Investment Banking, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Valsabbina nell’emissione e nel collocamento privato di un prestito obbligazionario secured per 15 milioni da parte di Terra Moretti, società attiva nel comparto vitivinicolo e nel settore alberghiero, e nella contestuale ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario su Euronext Access Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Valsabbina.

GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla partner Lidia Caldarola, dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria per gli aspetti societari e regolamentari e dal partner Piergiorgio Picardi e dall’associate Luigi Terenzio Trigona per gli aspetti relativi alle garanzie che assistono il prestito obbligazionario. Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario e di arranger dell’operazione di emissione.

L’emissione obbligazionaria è funzionale a supportare i fabbisogni finanziari relativi alle nuove iniziative del gruppo Terra Moretti per la crescita in Italia, in linea con il relativo business plan.