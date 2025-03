GOP con Cyberating nel primo round pre-seed

Rodrigo Boccioletti e Federico Dettori

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Cyberating, la startup innovativa italiana nata per fornire alle aziende la capacità di valutare e mitigare i rischi informatici attraverso un rating accurato dell’esposizione al rischio cyber, nel primo round pre-seed che si è chiusa con una raccolta complessiva di 1.85 ML di €.

Il round ha visto come exclusive financial advisor FNDX, società specializzata in M&A e Strategic Advisory, che affianca imprenditori e founder ad alto potenziale offrendo servizi di M&A advisory e supporto al fundraising in tutte le fasi del loro percorso di crescita.

Oltre a FNDX, hanno partecipato al round investitori privati attivi nell’ambito della cybersicurezza, dell’alta moda e della finanza.

Cyberating e gli investitori è stata assistita dalla sede di Bologna di GOP che ha agito in qualità di transaction counsel, con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti e Federico Dettori e dal senior associate Matteo Canonico, nell’ambito della practice area Gop4Venture.

Con questo primo round di finanziamento Cyberating mira a diventare la principale agenzia di rating cyber in Europa.

Le attività notarili collegate all’operazione sono state curate dal dott. Luigi Tinti dello studio notarile VRCT di Bologna.