GOP e Giovannelli nel finanziamento da 124 milioni per il centro commerciale "TO DREAM"

Ilaria Laureti, partner di GOP e di Michele Mocarelli , partner di Giovannelli e Associati.









Gli studi legali Gianni & Origoni e Giovannelli e Associati hanno assistito rispettivamente le banche finanziatrici e Antea RE S.r.l., quale società veicolo per l'iniziativa immobiliare, partecipata da Ceetrus Italy S.p.A. (Gruppo Auchan) e Runca S.r.l., nella strutturazione, negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento, dell'importo complessivo di circa 124 milioni di euro, in relazione al progetto di sviluppo del centro commerciale "TO DREAM" situato alla porta est di Torino, composto di un open mall, un'area leisure e un retail park.

Sponsor dell'operazione è New Immo Holding S.A., holding francese facente parte del gruppo Auchan, attiva nello sviluppo mercato immobiliare.

GOP ha assistito le banche finanziatrici dell'operazione con un team multidisciplinare coordinato dai Partner Matteo Bragantini e Ilaria Laureti (a sinistra), coadiuvati dall'associate Elisa Palaj. Per i profili fiscali è intervenuta la Partner Francesca Staffieri, mentre le questioni di diritto immobiliare sono stati curati da un team guidato dalla Partner Maria Grazia Lanero e composto dal counsel Emilio Ciccarino e dal senior associate Davide Casarin.

Antea RE e i suoi soci sono stati assistiti su tutti i profili legali dell'operazione da Giovannelli e Associati, con un team guidato dal socio Michele Mocarelli (a destra) e composto dalle associate Chiara Ricchetti e Ilaria Meda.