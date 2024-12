GOP e LCA nell’ingresso di Symphonie in Ifs Italia

Rodrigo Boccioletti, Federico Dettori, Antonio Di Pasquale, Simona Passarelli

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Symphonie nell’acquisizione di Ifs Italia, assistita da LCA Studio Legale.

Con tale operazione, il Gruppo Symphonie ha perfezionato con successo l’operazione di M&A destinata all’integrazione della sua controllata Bit2win, azienda leader nel settore SaaS, e Ifs Italia, azienda software specializzata nel mercato Energy & Utility.

L’unione delle due aziende rappresenta un passo strategico per consolidare il posizionamento del Gruppo sempre più “Industry-driven” in un mercato in continua evoluzione ed in grado, così, di offrire soluzioni software verticali e scalabili ad elevato contenuto innovativo e distintivo, per le aziende del segmento Corporate ed Enterprise.

Il Gruppo Symphonie è stato assistito dalla sede GOP di Bologna con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti e Federico Dettori e dal Senior Associate Matteo Canonico per gli aspetti di M&A. Gli aspetti fiscali sono stati curati dallo Studio Pirola Pennuto Zei con il partner Luca Neri e l’associate Silvia Gortan.

Ifs Italia è stata assistita da LCA con un team guidato dal partner Antonio di Pasquale, con l’associate Ludovico Bonacina, per gli aspetti M&A, insieme al partner Simona Passarelli e al counsel Antonella Perri per i profili fiscali.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal dott. Luigi Tinti dello Studio VRCT di Bologna.