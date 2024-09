GOP e Legance nel finanziamento ipotecario green concesso a favore del fondo “Milan Green Fund II” gestito da Savills Investment Management SGR

Giuseppe De Simone, Piergiorgio Picardi, Emanuele Espositi, Giovanni Troisi

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito BNP Paribas, inter alia, in qualità di banca agente, bookrunner, mandated lead arranger e green loan coordinator, e CaixaBank, nel finanziamento ipotecario green da oltre 110 milioni di euro concesso a favore del fondo “Milan Green Fund II” gestito da Savills Investment Management SGR, assistito da Legance, titolare di un immobile sito in Milano, Via della Spiga.

Per GOP ha agito un team multidisciplinare guidato dai partner Giuseppe De Simone e Piergiorgio Picardi e composto dai junior associate Luca Porcu e Federica Oliviero per tutti gli aspetti legati al finanziamento; dal partner Francesca Staffieri con riferimento ai profili tax e dal partner Domenico Tulli e dall’associate Andrea Baglioni per i profili real estate.

Il team di Legance è stato guidato dal partner Emanuele Espositi e composto dal senior counsel Giovanni Troisi, dal senior associate Mario Jr. Mazzotta e dall’associate Simone Di Giulio per gli aspetti legati al finanziamento e dal senior counsel Francesco di Bari e dall’associate Melania Giorgio con riferimento ai profili tax.