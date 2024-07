GOP e Legance nell’aggiornamento del MTN Programme di Iren

Richard Hamilton, Antonio Siciliano

Gli studi legali Gianni & Origoni e Legance hanno fornito assistenza legale nel contesto dell’aggiornamento del programma di emissioni obbligazionarie di Iren S.p.A. denominato “Euro 4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

Costituito nel 2015, il Programma prevede l’emissione di obbligazioni quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, fino a un ammontare massimo pari a 4 miliardi di Euro. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Arranger e, insieme a Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank GmBH, in qualità di Dealers.

GOP ha assistito i Dealers nell’aggiornamento del Programma per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un team guidato dal partner Richard Hamilton (nella foto a sinistra), coadiuvato dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria, nonché dal partner Fabio Chiarenza e dalla managing associate Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, e dal partner Elisabetta Gardini e dall’associate Giada Tombesi per gli aspetti regolamentari.

Legance ha assistito Iren con un team composto dal partner Antonio Siciliano (in foto a destra), dalla senior associate Alice Giuliano e dalle associate Claudia Rossi e Nicla Muscillo; gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla associate Melania Giorgio mentre quelli regolamentari dal partner Filippo Pacciani e dall’associate Marco Lucchetti.

Il Direttore Affari Legali e Societari Massimiliano Abramo e il Responsabile Legale Business Unit energia Fabio Lorusso di Iren hanno curato gli aspetti legali e societari interni.