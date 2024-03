GOP con GC Holding nella cessione dell’8,7% del capitale di The Italian Sea Group mediante accelerated bookbuilding

Alessandro Merenda, Lidia Caldarola

GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, ha completato con successo la cessione di circa 4,6 milioni di azioni ordinarie The Italian Sea Group, società quotata su Euronext Milan, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.

Le azioni vendute sono pari al 8,7% del capitale sociale della società e sono state collocate ad un prezzo per azione pari a Euro 10,10, per un controvalore complessivo di circa Euro 46,5 milioni.

L’operazione consente la creazione dei requisiti di flottante per l’accesso di The Italian Sea Group al segmento STAR di Euronext Milan. A seguito del regolamento dell’operazione, GC Holding continuerà a detenere il controllo di diritto di The Italian Sea Group.

GOP ha agito in qualità di consulente legale di GC Holding, con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (nella foto a sinistra) e composto dalla partner Lidia Caldarola (nella foto a destra) e dall’associate Matteo Martello. Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione e Meti Corporate Finance ha agito in qualità di Advisor Finanziario.