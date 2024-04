Nextalia e Bonifiche Ferraresi acquisiscono il gruppo Agriconsulting: gli studi coinvolti

Jacopo Garonna, Andrea Palatini, Erika Brini

Private Equity (per il tramite della controllata Diagram S.p.A., già IBF Servizi S.p.A.) e BF International Best Fields Best Food Limited (società controllata da BF S.p.A. A., quotata nel mercato Euronext Milan gestito e regolamentato da Borsa Italiana S.p.A.) hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del c.d. gruppo Agriconsulting, attivo in Italia e all’estero nella fornitura di servizi innovativi alle imprese e alle istituzioni nel settore agricolo e nelle filiere agroalimentari, nella gestione del territorio e nello sviluppo sostenibile. In particolare, ai sensi degli accordi conclusi è previsto l’acquisto, da parte di Nextalia SGR, delle società di diritto italiano del gruppo e, da parte di BF International Best Fields Best Food Limited, delle società di diritto estero del gruppo.

L’esecuzione dell’operazione è soggetta al verificarsi di alcune usuali condizioni sospensive.

Con tale acquisizione Diagram consolida la propria posizione di leader nel settore dell’agricoltura di precisione e di fornitore di soluzioni software per la PA, oltre a rafforzare la partnership strategica con BF nel settore di riferimento.

Legance ha assistito Nextalia Private Equity e Diagram con un team multidisciplinare guidato e coordinato da Giacomo Gitti, Jacopo Garonna, Andrea Palatini e Silvia Odorizzi. Gli aspetti antitrust e relativi alla notifica golden power sono stati curati da Pietro Merlino con Luca Casiraghi e Giulia Scrivanti, mentre i profili giuslavoristici da Serena Commisso e Maria Grazia Limone.

Latham & Watkins LLP ha assistito Nextalia Private Equity e Diagram in relazione al finanziamento con un team guidato dal partner Marcello Bragliani e composto dalla counsel Erika Brini Raimondi e dall’associate Alessandro Bertolazzi.

Esiodo – Società tra avvocati per azioni, con un team coordinato dal partner Marco Moretti e composto dall’associate Fausta Pasanisi, con il supporto di Grimaldi Alliance per gli aspetti di diritto belga con un team guidato dal partner Daniel Fesler, ha assistito BF International Best Fields Best Food Limited.

Lo Studio Legale Martella ha assistito i soci venditori di maggioranza con un team composto dal senior Dario Martella con il partner Giulia Feliciangeli.