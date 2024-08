GOP per la quotazione su Euronext Growth Milan di Novamarine S.p.A.

Alessandro Merenda, Luca Valerio Silviani della Valle

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Novamarine S.p.A., società attiva nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Il primo giorno di negoziazioni è previsto per il 1° agosto 2024.

L’operazione è stata realizzata mediante un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) e un’offerta al pubblico in Italia, con modalità tali per quantità dell’offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari.

GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (in foto a sinistra) e composto dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle (in foto a destra), dalle associate Angela Lopez e Francesca Riti.

GOP ha altresì assistito Banca Finnat che ha agito in qualità di Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist. EY ha agito in qualità di società di revisione.