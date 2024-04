GOP con Liberty Media Corporation nell’acquisto della MotoGP

Gianni Francesco

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito, per gli aspetti di diritto italiano, Liberty Media Corporation nell’acquisizione dell’ 86% di Dorna Sport, società proprietaria dei diritti commerciali e di immagine del campionato MotoGP. I manager della società iberica manterranno il controllo del restante 14% delle azioni. Il valore dell’operazione è di circa 4,2 miliardi di Euro.

Con questo investimento l’azienda di intrattenimento statunitense, guidata da John Malone e già proprietaria della Formula 1, acquista anche il mondiale Superbike, la MotoE, Road to MotoGP, e il recente Mondiale Femminile WEC. L’operazione - che rappresenta un accordo storico in quanto raggruppa le principali serie automobilistiche e motociclistiche del mondo sotto un unico ombrello - permetterà a Liberty Media di ampliare ulteriormente il suo portafoglio nel settore dello sport e dell’intrattenimento e di espandere l’interesse verso la MotoGP nei principali mercati in crescita e negli Stati Uniti.

Il completamento dell’operazione, soggetta al via libera delle autorità di regolamentazione della concorrenza, è previsto per la fine del 2024.

GOP ha affiancato lo studio statunitense O’Melveny & Mayers assistendo Liberty Media Corporations nella fase di due diligence sulle società italiane del gruppo Dorna (Dorna Italy Holdings S.r.l. e Dorna WSBK Organization S.r.l.), nonché nella negoziazione contrattuale dell’operazione per gli aspetti di rilievo ai sensi dell’ordinamento italiano e nella predisposizione della notifica Golden Power dell’operazione.

Per GOP ha agito un team guidato dal partner Francesco Gianni (in foto), coadiuvato dall’associate Monica Boccuzzi per gli aspetti di diritto societario e dal partner Cristina Capitanio e dal managing associate Veruska Maria Crucitti per gli aspetti labour. L’associate Francesco Patrono ha seguito le tematiche di diritto amministrativo e notifica Golden Power mentre gli associate Luca Porcu ed Andrea Colantuoni hanno seguito la due diligence, rispettivamente su aspetti banking ed IP. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dal managing associate Francesca Sciubba e dal senior associate Alessandro Minniti.