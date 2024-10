GOP con Safilo nell’acquisizione di una quota di minoranza in Spaarkly

Federico Botta

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Safilo Group – tra le aziende leader del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor -nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di una quota di minoranza in Spaarkly, azienda nativa digitale specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative di e-commerce attraverso la tecnologia della realtà aumentata.

La collaborazione con Spaarkly nasce a dicembre 2022 con il lancio dell’“Instant Try-on” di Polaroid, che consente a tutti di provare virtualmente e istantaneamente la nuova collezione dello storico marchio americano oggi di proprietà diretta di Safilo. Scansionando un QR code con uno smartphone, agli utenti viene offerta un’esperienza di acquisto veloce, coinvolgente che coniuga punti di contatto virtuali e fisici. Da allora, Safilo utilizza ARshades di Spaarkly, una suite completa di software e servizi per la prova virtuale degli occhiali, per valorizzare in particolare i siti e-commerce di Polaroid e Carrera.

Con questo accordo Safilo rafforza la sua partnership con Spaarkly e mira a massimizzare le capacità della start-up, portando sul mercato una forma sempre più avanzata di realtà aumentata e altri servizi rivoluzionari.

Safilo è stata assistita da GOP con un team composto dal Senior Partner Francesco Gianni, coadiuvato dal Senior Counsel Federico Botta (in foto).

Spaarkly è stata assistita dagli Avv.ti Francesco Bonito Oliva e Egle Lepore.