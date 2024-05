Gradiente rileva Cromoplastica c.m.c. s.r.l., gli studi coinvolti

Pasquae Bifulco, Giulio Pinetti, Bianca Macrina

Gradiente SGR S.p.A., tramite il fondo comune d’investimento chiuso denominato “Gradiente III”, ha finalizzato l’acquisizione della maggioranza del capitale di Cromoplastica C.M.C. s.r.l., leader nelle finiture decorative destinate ai settori della cosmetica e profumeria, elettrodomestici, idrosanitaria di lusso e design d’interni.

L’acquisizione è stata implementata per mezzo di un senior leveraged financing reso disponibile da un sindacato di banche capofilato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, affiancata anche da Banca di Credito Cooperativo di Brescia, realtà del Gruppo Cassa Centrale che opera sul territorio di Cromoplastica C.M.C. s.r.l.. Cassa Centrale è stata assistita da Eversheds Sutherland, con il partner Pasquale Bifulco (in foto) e il senior associate Alessandro Ciarmiello.

Gradiente SGR S.p.A. è stata assistita da ADVANT Nctm con un team coordinato dal partner Pietro Zanoni e composto dall’associate Stefano Casamassima, per quanto concerne i profili M&A, e coordinato dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e composto dalla counsel Bianca Macrina (in foto), per quanto concerne i profili banking.

I soci venditori Marco Loda e Flavio Giovanni Loda hanno reinvestito parte dei proventi della vendita nel veicolo utilizzato da Gradiente SGR S.p.A. per l’acquisizione così da rimanere soci complessivamente al 30%, e sono stati assistiti da BLF Studio Legale con un team composto dai partner Giulio Pinetti (in foto) e Andrea Corbelli e dall’associate Francesco Ludergnani.