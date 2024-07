Green Horse ed L&B al fianco di Natixis ed E2E nel rifinanziamento di 109 impianti fotovoltaici

Carlo Montella, Maria Teresa Solaro, Teresa Florio, Michele Di Terlizzi, Giuseppe Candela, Chiara Bertolini

Green Horse Legal Advisory e L&B Partners Avvocati Associati hanno prestato assistenza in favore di, rispettivamente, Natixis Corporate & Investment Bank in qualità, inter alia, di Banca Finanziatrice, Sole Underwriter, Structuring MLA e Bookrunner, Banca Agente, Green Coordinator e Banca Hedging, con un team coordinato da Roberto Massarenti, e composto da Andrea Garbagnati, Paolo Pellegrini, Rosa Antonelli e Debora Davì e E18E S.r.l., società appartenente al gruppo E2E S.p.A. in qualità di beneficiario del finanziamento.

Il finanziamento di medio-lungo termine, di importo pari a circa Euro 311 mln articolato in sei linee di credito, è volto, in parte, a rifinanziare un portafoglio di 109 impianti fotovoltaici, siti in Italia, di proprietà del gruppo E2E ed in parte a finanziare l’acquisizione di ulteriori 8 impianti fotovoltaici. Il finanziamento prevede, inoltre, 2 linee di credito addizionali volte a finanziare i costi di revamping relativi all’intero portafoglio e la costruzione di nuove sezioni in grid-parity a valle dei suddetti interventi di revamping, portando la capacità installata complessiva del portafoglio ad un totale di circa 119 MW.

Per Green Horse Legal Advisory, gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento, coordinamento del team di due diligence nonché negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria e contestuale erogazione sono stati curati da un team multidisciplinare coordinato da Carlo Montella, Managing Partner, e Maria Teresa Solaro, partner, e composto dalla senior associate Teresa Florio, dall’associate Marco Balzano e della junior associate Olga Capacchione. Gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo sono stati coordinati dalla partner Celeste Mellone, insieme alla senior associate Vanessa Nobile, la junior associate Luisa Vandenbulcke e la trainee Valeria Puddu. Gli aspetti di due diligence corporate sono stati curati dall’associate Giorgio Buttarelli e dal junior associate Enzo Chiariello, mentre gli aspetti relativi ai contratti di progetto ed ai PPAs sono stati curati dalla special counsel Anna Spanò e dall’associate Michele Carli.

Il gruppo E2E è stato assistito, in parte delle attività di due diligence e nella revisione e negoziazione della documentazione finanziaria, da L&B Partners Avvocati Associati con un team coordinato dal managing partner Michele Di Terlizzi, dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Giuseppe Candela, della senior associate Chiara Bertolini e dell’associate Benedetta Valgoi.

Praxi, Marsh e KPMG hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor delle Banche Finanziatrici.

Torresi e Associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione nonché delle riorganizzazioni societarie del gruppo del beneficiario funzionali al rifinanziamento, con un team guidato da Federico Torresi e composto dal tax partner Marco Lais, dai tax manager Enrico Maria Cocchi e Umberto Bordino e dall’associate Giuseppe Cioffi.

Infine, L&B Partners Financial Advisory ha agito come consulente finanziario del gruppo E2E.

Lo studio notarile Milano Notai coordinato dal Notaio Giovannella Condò insieme al Notaio Stefania Anzelini ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.