Green Horse Legal Advisory con Blu H-Energy e abrdn per un cluster strategico nel Biometano

Green Horse Legal Advisory ha assistito la joint venture composta da Blu H-Energy e Abrdn nell’acquisizione di quattro impianti di biogas, consolidando un cluster strategico nella provincia di Cremona. Gli impianti sono situati a meno di 10 km l’uno dall’altro, e l’accesso a circa 600 ettari di terreni agricoli adiacenti permetterà di sviluppare sinergie significative, ottimizzando la produzione e rafforzando l’impegno per un futuro energetico sostenibile da parte delle due società.

L’operazione prevede i seguenti sviluppi:

- Impianto Cascina Valentino: sarà convertito per produrre 250 standard metri cubi/ora di Biometano, utilizzando risorse agricole locali e contribuendo a un modello energetico più sostenibile.

- Impianti Cascina Orlando: saranno unificati in una struttura unica con una capacità produttiva di 500 standard metri cubi/ora. Grazie al recente emendamento del DL Agricoltura, il Biometano sarà ceduto direttamente ai settori “hard-to-abate”, come quello cartario e siderurgico, contribuendo alla decarbonizzazione delle industrie energivore e promuovendo la bioeconomia Made in Italy.

- Impianto Azienda Agricola Soffiantini: sarà convertito per produrre Biometano con una capacità di 250 standard metri cubi/ora.

Green Horse Legal Advisory ha seguito la joint venture in tutte le fasi delle acquisizioni, dalle operazioni di due diligence agli aspetti di M&A, assistendo il cliente nei quattro closing completati in soli due giorni. Il team legale era composto dai senior associate Francesco Palmeri e Jacopo Giansante, dall’associate Michele Carli e dai junior associate Francesca Palma, Enzo Chiariello, Chiara Chirichigno, Andrea Oddo e Olga Capacchione.

I venditori degli impianti Cascina Valentino e Cascina Orlando sono stati assistiti da Luca Pederneschi, mentre i venditori dell’impianto Azienda Agricola Soffiantini sono stati assistiti da Osborne Clarke, con il team composto dal partner Giovanni Penzo e dall’associate Myriam Ambrosio.