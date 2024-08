Green Horse Legal Advisory e EY per la Joint Venture di Abrdn e Blu-H Energy Green Horse Legal Advisory ha assistito la joint venture tra il fondo infrastrutturale Abrdn e Blu-H Energy, leader in Italia nel settore del gas rinnovabile, nell’acquisizione di un impianto a biogas sito in Agna (PD). Tale acquisizione rientra in un più ampio perimetro di operazioni che vedono coinvolta la joint venture, Sorriso HoldCo S.r.l., il cui perfezionamento è atteso nei prossimi mesi.