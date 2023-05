Greenberg Traurig rafforza la sua presenza a Milano con l'ingresso del socio Bruno Cova

Crescono le practice Restructuring & Insolvency, Compliance e Distressed Transaction nelle cinque sedi europee del network GT









Greenberg Traurig, LLP annuncia l'ingresso di Bruno Cova nel ruolo di Co-Chair europeo dei team Restructuring & Insolvency e Compliance e socio della sede di Milano.

Cova si occupa principalmente di transazioni complesse, come acquisizioni transfrontaliere e ristrutturazioni di società in difficoltà. Assiste regolarmente società internazionali e istituzioni finanziarie nell'affrontare questioni di corporate governance e rischi legali, nell'elaborare controlli interni o meccanismi contrattuali per ridurre al minimo tali rischi, nell'indagare su problemi legali e di compliance e nel difendere i clienti di fronte alle autorità di regolamentazione o nel contesto di indagini penali.

Bruno Cova ha una lunga esperienza maturata in diversi ruoli legali, avendo lavorato nel settore pubblico (come ufficiale della Marina Militare Italiana, Chief Compliance Officer della BERS e Chief Counsel del Commissario Straordinario di Parmalat), come General Counsel (Eni E&P e Fiat) e in studi legali a Londra e Milano, tra cui Paul Hastings di cui ha curato l'apertura a Milano e che ha diretto per 14 anni.

Questa vasta esperienza consente a Cova di fornire ai suoi clienti un mix di competenze che vanno ben oltre gli aspetti tecnici della consulenza legale. Per questo motivo, è spesso chiamato a fornire consulenza in situazioni delicate o di "bet-the-company", come ristrutturazioni, questioni di corporate governance e in relazione a indagini interne. John Houghton, socio con sede a Londra che in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile del Restructuring dell'ufficio londinese di Latham & Watkins e Claudia Hard, socio con sede a Berlino, si uniranno a Cova in qualità di Co-Chairs della European Restructuring & Insolvency Practice.

"In questo periodo di grandi cambiamenti economici e geopolitici in tutto il mondo, consideriamo una preziosa opportunità quella di poter accogliere un professionista come Bruno, che vanta una reputazione di alto livello, decenni di esperienza in aziende e situazioni complesse, talento e carattere, e che si inserisce così bene nella cultura collaborativa di GT. Con circa 500 avvocati in Europa e competenze in rapida crescita nei nostri 34 mercati statunitensi, in Medio Oriente, in America Latina e in Asia, Bruno e il suo team rafforzano ulteriormente diverse practice di livello mondiale, da Restructuring & Insolvency, a Compliance, Litigation and Investigations, a M&A, Private Equity e Real Estate", ha dichiarato Richard A. Rosenbaum Executive Chairman di Greenberg Traurig."L'ingresso di Bruno Cova è un ulteriore passo avanti a sostegno della crescita del team europeo e del rafforzamento della sede di Milano. Le indiscusse qualità di Bruno e del suo team saranno determinanti per l'affermazione della global practice quale advisor di riferimento per transazioni e progetti complessi in tutto il mondo" hanno dichiarato Mario Santa Maria e Luigi Santa Maria, Co-Managing partners di Greenberg Traurig Santa Maria. "Sono lieto di entrare a far parte di uno studio così dinamico", ha dichiarato Bruno Cova. "Non vedo l'ora di lavorare con colleghi dotati della qualità e dell'impegno che caratterizzano gli avvocati di Greenberg Traurig a Milano e nel mondo".

Cova entra in GT con un team di due professionisti: Juljan Puna counsel e Massimo Contesso senior associate, entrambi precedentemente parte dello studio Willkie Farr, Delfino & Associati dove Cova ricopriva il ruolo di partner della practice Corporate & Financial Service e membro del Comitato esecutivo.

Puna, assiste regolarmente soggetti nazionali e internazionali, sia privati che pubblici, in innovative e sofisticate operazioni di M&A e di ristrutturazione, nonché in questioni di corporate governance e di conformità alla normativa sul golden power. Ha inoltre una significativa esperienza nel settore immobiliare avendo assistito clienti internazionali e nazionali anche in operazioni inedite nel mercato italiano. I clienti che si rivolgono a Juljan Puna operano nei settori finanziario, immobiliare, automobilistico, energetico e assicurativo. La sua attività copre sia le esigenze dei clienti di natura straordinaria che quotidiane di su aspetti di diritto societario e regolamentare.

Contesso si occupa di white collar crimes, indagini interne e di contenzioso nazionale e internazionale in ambito penale e commerciale. Oltre ad aver sviluppato una vasta esperienza su questioni relative alla compliance e alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, Massimo assiste clienti nazionali ed internazionali in indagini interne, nell'analisi di denunce di whistleblower e in nella valutazione di questioni transnazionali in materia di antiriciclaggio e anticorruzione.