Greenberg Traurig Santa Maria con Crif nell’estensione del programma di emissione di titoli obbligazionari con Pricoa Private Capital

Davide Bonsi

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Crif, in relazione all’estensione del programma di emissione di titoli obbligazionari con Pricoa Private Capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense PGIM Inc., che prevede la possibilità di collocare nuove emissioni fino a un valore complessivo di 225 milioni di USD nei prossimi quattro anni.

L’operazione chiusa da Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking, è finalizzata a garantire accesso a liquidità nell’ottica del programma di espansione e rafforzamento globale dell’offerta in nuove piattaforme e servizi.

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito CRIF con un team composto dal Local Partner Davide Bonsi e dai trainee Giuditta Betti e Antonello Sacchi, coordinati dal partner Corrado Angelelli.