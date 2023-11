Greenberg Traurig Santa Maria con SPA- Società Prodotti Antibiotici nell’acquisizione di Sophos Biotech

Alessandra Boffa, Domenico Giampetruzzi









L’azienda farmaceutica italiana SPA – Società Prodotti Antibiotici ha annunciato l’acquisizione di Sophos Biotech, azienda italiana che sviluppa e commercializza terapie innovative in ambito oncologico, con un portfolio prodotti che annovera quattro farmaci per l’oncologia senologica e un Dispositivo Medico per un trattamento adiuvante ai trattamenti chemioterapici/radiologici.



Nata nel 1947 a Milano, SPA - Società Prodotti Antibiotici si occupa della promozione presso la classe medica e della commercializzazione sul territorio italiano ed estero di Farmaci Etici, Farmaci OTC, Farmaci SOP, Dispositivi Medici e Nutraceutici, oltre che di sviluppo e produzione di materie prime e reagenti per diagnostica in vitro, importazione e distribuzione di Kit diagnostici e dispositivi medici e di ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione di terapie per patologie rare.



L’acquisizione di Sophos Biotech, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di SPA – Società Prodotti Antibiotici, porterà ad una integrazione a livello manageriale e andrà a rafforzare la rete di Informazione Scientifica su tutto il territorio nazionale. Sophos Biotech entra a far Parte del Gruppo SPA, unendosi a SPA Farma Ibérica SLU, in Spagna e Prospa Labòratorios Farmaceuticos S.A. in Portogallo.



Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito SPA- Società Prodotti Antibiotici in qualità di advisor legale, con un team composto dal Co-Managing partner Mario Santa Maria insieme alla local partner Alessandra Boffa, l’associate Victoria Quarzo e il trainee Abram Farina, mentre la dott.ssa Adriana Melgrati dell’omonimo studio ha curato la parte finanziaria.



Schiano & P ha assistito i venditori con il prof. avv. Domenico Giampetruzzi in qualità di advisor legale, mentre lo studio e-Ius ha curato la parte finanziaria con un team guidato dal dott. Maurizio Bernardo.