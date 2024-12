Grimaldi Alliance e Pavia Ansaldo nell’acquisizione di I-RFK Next su Nuzo

Annalisa Pescatori, Alberto Bianco

Grimaldi Alliance con un team guidato dall’Equity Partner Annalisa Pescatori (foto) insieme con Luciano Vassallo ha assistito I-RFK Next, holding di partecipazioni industriali che investe in PMI innovative ad alta redditività ed in fase di crescita e consolidamento (GrowthCapital), nell’operazione di acquisizione, per mezzo della controllata Martech s.r.l., del 100% del capitale di Nuzo srl, società operante nel digital marketing e fondata da Cristian Iobbi e Michele Mangerini che hanno reinvestito ciascuno il 20% nel capitale sociale di Martech S.r.l..

In particolare Pescatori e il suo team hanno seguito tutte le fasi dell’operazione dalla strutturazione, alla due diligence legale e redazione di tutta la documentazione contrattuale e societaria compresi gli aspetti legati alla due diligence contabile e finanziaria.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A., in qualità di banca agente, banca organizzatrice e banca finanziatrice iniziale, assistita sempre da Grimaldi Alliance con il Partner Angelo Alfonso Speranza (foto), che ha curato, gli aspetti di acquisition financing, con la collaborazione dell’Avv. Mario Emanuele Panu e dell’Avv. Emanuele Paoluzzi.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Pavia e Ansaldo, con il Partner Alberto Bianco (foto) coadiuvato dal senior associate Martina Villa e dal junior associate Elena Giliberti, per quanto riguarda la parte legale e da Lorenzo Keller come advisor sell side.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono sttai seguiti dal Notaio Amedeo Venditti dello Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati.