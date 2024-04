Grimaldi Alliance: nuova partnership in Venezuela

Francesco Sciaudone

Grimaldi Alliance continua la sua espansione sui mercati internazionali entrando sul Venezuela con Travieso Evans, la più importante Law Firm del paese con uffici a Caracas, Valencia, Puerto La Cruz, Maracaibo e Barquisimento.

Lo studio fondato nel 1929 rappresenta da sempre una eccellenza non solo in Venezuela ma per tutto il Sud America dove opera con altissima professionalità anche su operazioni cross border, essendo specializzato in practice particolarmente strategiche che vanno dal banking al capital market, al real estate ed Energy, per passare al diritto minerario e marittimo fino alle tlc, tax e procject financing solo per citarne alcune.

“È un onore per Grimaldi Alliance accogliere il prestigioso studio venezuelano Travieso Evans che rappresenta un importate snodo strategico per il paese e per l’interno continente sud americano.

La sua storia e il suo profilo di eccellenza sono per noi un punto di vanto ma soprattutto un’occasione importante per il nostro sviluppo internazionale” ha commentato Francesco Sciaudone (foto), Managing Partner dI Grimaldi Alliance.