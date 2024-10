GUIDA ALLA LETTURA - L'obiettivo è chiudere 16 violazioni di norme Ue

Il provvedimento si compone di 18 articoli. Sulla relazione che accompagna il Ddl di conversione in legge alla Camera, il Governo scrive che col provvedimento in disamina intende prima di tutto agevolare la chiusura di n. 16 procedure d'infrazione.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 217 del 16 settembre 2024, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", con entrata in vigore al 17 settembre 2024. Il provvedimento si compone di 18 articoli. Sulla relazione che accompagna il Ddl di conversione in legge alla Camera, il Governo scrive...