Herbert Smith Freehills potenzia ancora la propria piattaforma europea di proprietà intellettuale con la promozione di Emily Bottle in Italia

Emily Bottle

Herbert Smith Freehills (HSF) ha annunciato oggi la promozione, a livello globale, di 27 nuovi partner, confermando ancora una volta che una parte significativa della strategia di sviluppo dello Studio si realizza anche attraverso la crescita interna.

Fra le nuove nomine spicca quella di Emily Bottle, solicitor inglese specializzata in diritto della proprietà intellettuale, con una vasta esperienza in materia di contenziosi brevettuali nel settore life sciences.

Emily presta la propria assistenza ad alcune tra le più rilevanti società nel settore farmaceutico e medicale, gestendo contenziosi complessi su portafogli brevettuali cruciali per il business dei clienti. Prima di ottenere un Postgraduate Diploma all’università di Oxford, Emily ha conseguito una laurea in Scienze Naturali, con specializzazione in Neuroscienza. Questo background scientifico le ha consentito di specializzarsi in contenziosi ad alto contenuto tecnico, nell’ambito della diagnostica genetica, del sequenziamento del DNA e delle terapie basate su anticorpi monoclonali.

Parte fondamentale della pratica di Emily è il coordinamento di cause brevettuali paneuropee e globali, anche davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti e al Tribunale Unificato dei Brevetti di recente istituzione, che a partire da giugno avrà la sua divisione centrale per le scienze della vita a Milano. Emily si avvale inoltre della sua qualifica di solicitor in Inghilterra e Galles per le controversie davanti al Tribunale dei Brevetti e alla Corte d’Appello inglesi.

Emily inoltre coordina le attività pro bono del team IP di Herbert Smith Freehills a Londra, e fa parte del team di leadership di ChIPs Network, un’organizzazione no profit dedicata a promuovere e collegare donne nei settori della tecnologia, del diritto e della politica. Inoltre, si impegna attivamente nell’educazione degli studenti sulle carriere STEM, sottolineando l’importanza della diversità e dell’inclusione nel campo della proprietà intellettuale.

Emily è parte integrante dell’ufficio di Milano di HSF fin dalla sua fondazione, avendo contribuito in modo essenziale al suo sviluppo. Attualmente Emily divide il proprio tempo tra gli uffici di Londra e di Milano, rappresentando un trait d’union importante nel team cross-border dello studio.

Con la promozione di Emily, l’ufficio di Milano di HSF conta 8 partner e 3 of counsel.

“Emily è stata parte del nostro ufficio di Milano sin dagli albori. La sua promozione conferma il valore dell’integrazione dell’ufficio italiano con il network internazionale dello studio e potenzia ulteriormente il team cross-border di stanza a Milano dedicato al coordinamento del contenzioso brevettuale pan-europeo. Si tratta di una promozione particolarmente strategica in questo momento storico, a poco più di un mese dall’apertura a Milano della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti” ha detto Laura Orlando, Italy Managing Partner e Global IP Head di HSF.

Emily Bottle: “Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida e mi sento fortunata a collaborare con con clienti incredibili e colleghi straordinari a livello internazionale in alcune delle più importanti controversie brevettuali in Europa e nel mondo. L’opportunità di contribuire ulteriormente al successo del nostro studio, in un periodo di grande fermento per il settore legale della proprietà intellettuale, è particolarmente gratificante. L’imminente apertura della terza sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano, specializzata in chimica, farmaceutica e life sciences, apre scenari veramente interessanti per i nostri clienti e per il futuro della nostra pratica.“

Questo ciclo di promozioni è espressione coerente del progetto strategico ’Ambition’ di HSF, che mira a indirizzare la propria crescita coprendo un ampio ventaglio di aree di pratica e settori, potenziando ulteriormente la nostra rete internazionale. I nuovi partner sono basati capillarmente in tutto il network globale dello studio, spaziando tra Asia, Australia, EMEA, Regno Unito e Stati Uniti.

Le nomine saranno effettive a partire dal 1° maggio 2024.