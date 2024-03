Hogan Lovells e Clifford Chance per il nuovo European Covered Bond (Premium) di BPER Banca

Annalisa Dentoni, Alessandro Azzolini, Alice Reali

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito BPER Banca nella conclusione, con successo, dell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 7 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali, a valere sul Programma di Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di Euro 7 miliardi.

BNP Paribas, Commerzbank, Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE, assistite da Clifford Chance, hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.

Si tratta della seconda emissione di BPER Banca qualificata come European Covered Bond (Premium) in conformità alla nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.

Hogan Lovells ha assistito BPER Banca con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, insieme al senior associate Alessandro Azzolini e al trainee Davide Di Falco.

Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners con un team composto dalla partner Tanja Svetina, dalla senior associate Alice Reali e dal trainee Renato Maria Anastasio.