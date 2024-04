I balconi di un appartamento rientrano nel calcolo delle distanze legali

Immobili - Edilizia ed urbanistica - Violazione delle distanze legali tra costruzioni - Calcolo delle distanze - Balconi inclusi

I balconi di un appartamento rientrano nel calcolo delle distanze. Sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (per esempio le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili) e non le sporgenze degli edifici che hanno particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette...