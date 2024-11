I DECRETI IMMIGRAZIONE - I COMMENTI - I datori hanno l'obbligo di inviare domanda e certificato di alloggio

Per frenare le irregolarità il decreto legge n. 145/2024 prevede diverse misure, fra le quali l'obbligo, per i datori di lavoro, di confermare la volontà di assumere il cittadino straniero prima del rilascio del visto di ingresso da parte della rappresentanza italiana all'estero.

Il decreto legge n. 145/2024, in vigore dallo scorso 11 ottobre e che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 10 dicembre, contiene, nella parte qui in esame, una serie di modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri e alcune modifiche alle materie del soccorso in mare, identificazione e respingimento dei cittadini stranieri. Successivamente, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", il decreto legge 158/2024, in vigore dallo scorso 24 ottobre e che dovrà...