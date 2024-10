I genitori distratti rispondono della caduta del figlio dall’altalena senza maniglia

Nella caduta del minore dall’altalena senza maniglia di appoggio la responsabilità non è imputabile al custode dell’attrezzatura (nel caso il Comune) ma ai genitori che non hanno attentamente vigilato sul figlio e sul gioco non a norma. Quindi la Cassazione, con l’ordinanza n. 28041/24, ha precisato che i due ricorrenti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio (allora) minore, sono pienamente responsabili in relazione a un sinistro occorsogli il 22 agosto 2008, nella villa...

