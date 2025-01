I presupposti per la revisione dell’assegno divorzile

Matrimonio - Divorzio - Assegno divorzile - Revisione - Presupposti - Giustificati motivi - Sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi

L’assegno divorzile può essere revisionato in presenza di giustificati motivi, verificando anzitutto, se sia incorsa una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, confrontando le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Qualora sussistano i motivi per la revoca o la riduzione...