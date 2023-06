I procedimenti per l'ottenimento del titolo per il rilascio, anche nei casi di comodato e di affitto di azienda e la fase dell'esecuzione

L'Associazione Azione Legale presenta l'ultimo seminario in presenza e in videoconferenza del dal titolo

" I PROCEDIMENTI PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO PER IL RILASCIO, ANCHE NEI CASI DI COMODATO E DI AFFITTO DI AZIENDA E LA FASE ELL'ESECUZIONE ".



Durante l'evento si discuterà dell' estensione della procedura di fase sommaria nell'ambito del contratto di comodato. Si esamineranno quindi le novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel procedimento di convalida di sfratto e l'eliminazione della formula esecutiva.



Si parlerà infine delle clausole di rinegoziazione e delle attività dei Custodi giudiziari nelle attività di rilascio, oltre che della fase esecutiva e della digitalizzazione degli Uffici Unep.



Il seminario si terrà a Roma il prossimo 14 giugno dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza.



Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell'inizio dei lavori.



L'evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Gruppo 24 ORE



