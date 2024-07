I PROFILI GENERALI DELL’INTERDIZIONE - Se c’è abituale infermità di menteil soggetto è interdetto o inabilitato

Il maggiore di età e il minore emancipato, in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il procedimento di interdizione riguarda le persone maggiorenni ovvero i minori emancipati, cioè quelli autorizzati all’atto di matrimonio. I minori non emancipati sono esclusi perché sono in condizione per legge di incapacità legale di agire assoluta. Non può essere pronunciata interdizione o inabilitazione se gli episodi psicotici sono occasionali, anche quando periodici e intermittenti