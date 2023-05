I rapporti tra assicuratore e assicurato, quando sussiste il diritto di rivalsa in ambito RC Auto di Daniele Cattaneo*

La circolazione stradale ha trovato disciplina già nel Codice Civile, all'art. 2054 c.c.

Negli anni '60 del secolo scorso si è manifestata, dirompente, l'esigenza di creare un sistema per detta fattispecie, in deroga a principi generali, di tutela dei danneggiati, affidato al sistema assicurativo. Di qui, l'assicurazione obbligatoria RC auto che, via via, nei decenni, si è perfezionata sino a consacrarsi nel Codice delle Assicurazioni. In detto contesto, si è ritenuto di dover garantire in primo luogo...